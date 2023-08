Heat 2, la conferma di Michael Mann: Adam Driver sarà Neil, ma il film si farà?

Dopo mesi di speculazioni Heat 2 è stato annunciato ufficialmente ad aprile scorso, ma il film alla fine si farà davvero? Il regista Michael Mann ne ha parlato nel corso di una nuova intervista esclusiva con Variety.

Per sponsorizzare l'uscita del suo ultimo film Ferrari, che sarà presentato a Venezia 2023 dopo aver ricevuto l'ok da parte del sindacato degli attori SAG, Mann ha offerto un prezioso aggiornamento su Heat 2, prequel/sequel di Heat del 1995 basato sull'omonimo romanzo bestseller di recente pubblicazione e che, almeno in un mondo ideale, sarà il suo prossimo film. Il regista ha confermato che Adam Driver assumerà il suo di Neil che fu di Robert De Niro nel capolavoro originale, dichiarando: "Adam e io ne abbiamo parlato a lungo prima dell'inizio dello sciopero, abbiamo iniziato a parlare quando stavamo ancora girando Ferrari" ha detto. Per quanto riguarda il ruolo del tenente Hanna, è stato riferito che Al Pacino dovrebbe tornare in Heat 2 ma dato che la storia è ambientata su due linee temporali differenti non è chiaro se la star sarà ringiovanita in due età diverse oppure se sarà scelto un altro attore per interpretare il giovane Hanna.

Ma comunque c'è sempre la possibilità che Heat 2 non verrà mai realizzato, dato che lo stesso Michael Mann non si è voluto sbottonare: "Il fatto è che non penso alla mortalità. Sono occupato. A cosa mi servirebbe? Se avessi dovuto realizzare Heat 2, non mi sarei perso in questa bellissima storia che è Ferrari. Non voglio essere frainteso. Voglio fare Heat 2. Ma se non dovessi riuscirsi, non mi sentirei incompleto."