Heat 2 arriva in Italia! Michael Mann svela la data d'uscita dell'edizione tradotta

Il primo romanzo di Michael Mann Heat 2, sia sequel che prequel del capolavoro del thriller poliziesco Heat, con Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer, ha finalmente una data d'uscita per il mercato italiano.

A condividerla in queste ore tramite i suoi canali social lo stesso Mann, che esordisce nel romanzo in collaborazione con la pluripremiata scrittrice Mad Gardiner: il regista è comparso sulle sue pagine per comunicare ai propri follower che la versione italiana di Heat 2 sarà la prima edizione tradotta del romanzo originale, uscito negli Stati Uniti all'inizio di agosto. La data fissata per il nostro paese è quella del 27 settembre prossimo.

"HEAT 2 arriva in Italia il 27 settembre" ha scritto Mann nel post che trovate in calce. "Altre versioni tradotte arriveranno presto." Nello stesso post, l'autore ha riportato le prime info diffuse da HarperCollins, che ha distribuito il romanzo anche nel mercato USA. "Heat 2 è il primo romanzo di una grandissimo regista e un ritorno all'universo narrativo e ai personaggi di un film che ha fatto la storia del cinema d'azione. Ambientato su due piani temporali rappresenta sia i fatti che hanno preceduto gli eventi magistralmente interpretati da Val Kilmer, Robert De Niro e Al Pacino; al tempo stesso ne dipana gli eventi che si svilupperanno a partire dall'ultima scena. Scritto con Meg Gardiner, 'Heat 2' di Michael Mann dal 27 settembre vi aspetta in libreria e in tutti gli store online."

Segnaliamo che i preordini sono già attivi e vi ricordiamo che Michael Mann, ora in Italia per le riprese del sul nuovo film Ferrari, in uscita nel 2023, ha già dichiarato di voler realizzare il film di Heat 2.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e approfondimenti.