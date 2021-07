Heartbreakers, 5 cose che non sapete sulla commedia con Sigourney Weaver

Questa sera su TV8 torna in onda Heartbreakers - Vizio di famiglia, commedia del 2001 diretta da David Mirkin e interpretata da Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Gene Hackman, Ray Liotta e Jason Lee.

Il film segue le vicende di Max e Page, madre e figlia che si guadagnano da vivere imbrogliando uomini facoltosi: Max ha il compito di sedurli e farsi sposare, finché non entra in gioco Page che li seduce a sua volta mettendo così Max in condizione di ottenere un veloce e redditizio divorzio chiedendo dei sostanziosi alimenti. La loro "azienda" va a gonfie vele, ma tutto cambia quando la più giovane si innamora del tipico ragazzo della porta accanto.

In occasione del suo ritorno in tv, abbiamo raccolto 5 curiosità da non perdere sul dietro le quinte di Heartbreakers - Vizio di famiglia:

Jennifer Love Hewitt si è rotta un dito durante le riprese della scena in cui il suo personaggio simula una caduta.

durante le riprese della scena in cui il suo personaggio simula una caduta. La scena più costosa da girare è stata quella in cui Jennifer Love Hewitt si appoggia alla macchina per parlare con Ray Liotta verso la fine de film. Questo a causa di una felpa bianca che l'attrice portava intorno alla vita a causa del freddo sul set che poi è stata rimossa digitalmente in post-produzione.

è stata quella in cui Jennifer Love Hewitt si appoggia alla macchina per parlare con Ray Liotta verso la fine de film. Questo a causa di una felpa bianca che l'attrice portava intorno alla vita a causa del freddo sul set che poi è stata rimossa digitalmente in post-produzione. Per i ruoli delle due protagonista sono state considerate numerose altre star tra cui Cameron Diaz, Alicia Silverstone, Sarah Michelle Gellar, Alyssa Milano, Glenn Close, Cathy Moriarty, Cher e Anjelica Huston.

Il trucco con le carte che Jennifer Love Hewitt fa al ristorante per rilassarsi le è stato insegnato dal mago da palcoscenico Ricky Jay. In realtà l'attrice era in grado di farne molti di più, ma non riusciva a causa del dito rotto.

Essendo nativa di New York, Sigourney Weaver non aveva mai imparato a guidare prima di questo film. Il regista ha infatti rivelato che l'attrice era estremamente nervosa durante le riprese della sue scene alla guida.

A proposito della star di Alien, vi ricordiamo che la Weaver il prossimo anno apparirà nell'atteso sequel di Avatar di James Cameron.