Heart of the Sea, tutto il cast si sottopose ad una dieta drastica per il film!

The Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick è ricordato per essere uno dei film recenti di Ron Howard più commerciali e che maggiormente puntava a riraccontare un mito già sviluppato al cinema altre volte. Nonostante ciò, il cast mise particolare impegno nel girare la pellicola.

Già nei primi trailer di Heart of the Sea era ben chiaro quanto uno dei fattori più importanti dell'intero film fosse l'ambientazione, la messa in scena e, soprattutto, il mood dell'intera pellicola. Il film ha avuto la responsabilità di aprire la carriera di Chris Hemsworth a progetti differenti dal contesto Marvel nel quale era stato inserito fino a quel momento. Per risultare più naturale, l'attore si sottopose anche ad una trasformazione fisica molto importante che non coinvolse solo lui ma anche il resto del cast.

Tutti, infatti, avrebbero dovuto vestire i panni di un gruppo di marinai affamati, pronti a fare di tutto pur di sopravvivere. Per dare l'impressione di un gruppo di uomini emaciati e che da giorni non avevano la possibilità di mangiare, tutto il cast si sottopose ad una dieta che restringeva il numero di calorie da assumere in una giornata a solo 500/600. Questo, ovviamente, portò tutti a dimagrire in maniera repentina e quindi a raggiungere quell'immagine a cui il regista aspirava.

Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!