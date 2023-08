Heart of Stone, il voto Rotten Tomatoes del film di Gal Gadot non è proprio tra i migliori

Accompagnato dalla confusione che sta circondando Wonder Woman 3 in queste ore, da oggi su Netflix arriva Heart of Stone, nuovo film action con protagonista l'attrice e modella israeliana Gal Gadot.

Dopo il successo ottenuto nel 2021 con Red Notice, ancora oggi il film più visto di sempre su Netflix e nel quale recitava al fianco di Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, Gal Gadot torna sulla piattaforma di streaming on demand con altro action, nel quale però questa volta assume il ruolo principale. Il film è un thriller d'azione ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, nel quale Gal Gadot interpreta una spia sotto copertura che cerca di proteggere la sua organizzazione segreta e mantenere la pace globale. Tuttavia, non sembra aver lasciato il segno nel giudizio della critica.

Scaduto l'embargo sulle recensioni, va segnalato che Heart of Stone ha debuttato con un misero punteggio del 25% su Rotten Tomatoes, il che significa che tre quarti dei critici che lo hanno recensito hanno espresso una critica negativa. È possibile che questo punteggio cambi nei prossimi giorni, perché molti critici consegneranno la loro recensione durante il fine settimana, ma non è detto che cambi in meglio. Chi scrive, ad esempio, altrove ha definito Heart of Stone un film di recupero sulla falsa riga del glorioso cinema di serie b italiano...un film di recupero però con un budget da 160 milioni e girato all'ombra dei Mission: Impossible di Tom Cruise. E n effetti la stessa Gal Gadot ha detto di essersi ispirata a Tom Cruise per Heart of Stone: forse però non ha capito cosa rende grandissimi quegli action, e cioè la capacità di rendere fisicamente possibile l'azione cinematografica più esagerata e imprimerla nello spazio filmico rivisitando il genere e ampliandone sempre di più la portata.

Se volete dargli una chance, Heart of Stone è disponibile da oggi su Netflix. Prima di premere play, guardate il trailer di Heart of Stone.