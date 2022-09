Heart of Stone: primo teaser per il nuovo film Netflix con Gal Gadot

Direttamente da TUDUM, l'evento organizzato da Netflix per presentare i fan le novità di prossima pubblicazione, Gal Gadot ha presentato il primo teaser di Heart of Stone, nuovo film originale dello streamer.

Il titolo Heart of Stone è un gioco di parole che fa riferimento al nome del personaggio interpretato dalla star di Wonder Woman e Justice League, ovvero Rachel Stone, ma i dettagli della trama rimangono sconosciuti: per il momento sappiamo solo che si tratterà di uno spy thriller internazionale, col cast che include anche Jamie Dornan e la star indiana Alia Bhatt.

Heart of Stone è diretto da Tom Harper, già regista di Peaky Blinders e Gli Aeronauti, mentre la sceneggiatura è firmata da Allison Schroeder, autrice di Frozen 2 e Il diritto di contare, insieme allo sceneggiatore di fumetti Greg Rucka, molto legato a Netflix in quanto autore del graphic-novel che ha ispirato il cinecomix The Old Guard con Charlize Theron.

Il film è il secondo progetto di alto profilo che la Skydance è riuscita a vendere ad uno streamer prima di firmare un accordo in esclusiva con Apple TV+: il primo fu il fantascientifico The Tomorrow War, con protagonista Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World), i cui diritti di distribuzione a livello globale sono stati acquistati dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video per la bellezza di 200 milioni di dollari per i diritti globali.

Heart of Stone uscirà nel 2023, ma al momento non è stata rivelata una data d'uscita specifica. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti da TUDUM che arriveranno nei prossimi minuti.