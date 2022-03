Heart of Stone, la star di Bollywood Alia Bhatt nel cast del thriller con Gal Gadot

La star di Bollywood, Alia Bhatt, reciterà con la protagonista di Wonder Woman, Gal Gadot, nello spy thriller di Netflix Heart of Stone. L'attrice britannica di origine indiana ha conseguito numerosi riconoscimenti dal suo debutto nel cinema, ormai dieci anni fa, e ora approda in un nuovo progetto del colosso dello streaming.

Bhatt è stata premiata nel 2017 quale miglior attrice agli Screen Award per il ruolo in Udta Punjab. Per l'attrice si tratta del debutto a Hollywood, al fianco di due star come Jamie Dornan - che mesi fa ammise che Cinquanta sfumature gli cambiò la vita - e Gal Gadot.



Netflix si è aggiudicata i diritti del thriller di Skydance, con Tom Harper alla regia del progetto scritto da Greg Rucka e Allison Shroeder. Essendo una delle più grandi star dell'India, Bhatt ha lavorato a diverse produzioni prestigiose. L'ultimo film nel quale ha interpretato il ruolo da protagonista è Gangubai Kathiawadi, che si è assicurato il terzo risultato al box-office nazionale due settimane fa nonostante le restrizioni per la pandemia.



Inoltre Gully Boy, altro film interpretato da Bhatt e presentato al Festival di Berlino 2019, venne scelto come candidato indiano ai premi Oscar.

Al momento non è stato svelato il ruolo di Alia Bhatt in Heart of Stone e nemmeno la trama del film, nonostante stia circolando l'ipotesi che si tratti dell'inizio di un franchise di spionaggio con protagonisti personaggi femminili.



Gal Gadot sarà protagonista di Caccia al ladro, un nuovo remake di un classico di Alfred Hitchcock.