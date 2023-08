Heart of Stone, spiegazione del finale del film con Gal Gadot

La nostra recensione di Heart of Stone evidenzia un film che avrebbe potuto dare di più, ma non sono mancati gli spettatori che l'hanno apprezzato. Un'altra criticità, però, rimane il finale, che non tutti hanno capito del tutto: come va a finire il nuovo action thriller targato Netflix?

In prossimità della conclusione, Parker (Jamie Dornan) e Keya (Alia Bhatt) riescono a ottenere il Cuore, ossia il supercomputer in grado di sventare le minacce e prevedere il futuro attraverso la comparazione di moltissimi dati; dopodiché Keya, conscia del localizzatore che ha sui propri vestiti, sceglie di depistare gli agenti e spedirli in un'università irlandese con laboratori dalle basse temperature.

Kenya attiva il Cuore, ma Parker dimostra di voler utilizzare il computer per scopi completamente diversi: uccidere il leader della Carta. Nel realizzare tutti i pericoli che comporterebbe lasciare quel dispositivo nelle mani dell'uomo, la donna ne sabota il sistema, fugge da Parker e aiuta Stone nel sopraffarlo. Il Cuore torna così online e gli agenti intrappolati possono uscire dal bunker.

Quattro settimane dopo, Parker viene ucciso a colpi d'arma da fuoco. Stone, invece, fa visita a Keya nella prigione, e le rivela di aver spinto la Carta a utilizzare il Cuore secondo una modalità meno totalitaria: l'istinto degli agenti dev'essere rispettato. Infine, consegna una carta Joker a Keya e la invita a far parte di una nuova squadra: le due donne, insieme a Jack di Cuori (Matthias Schweighöfer), partono per una missione che si prospetta molto diversa dalle precedenti.

Il film è su Netflix dal 9 agosto 2023. Se siete indecisi sul vederlo o meno, non perdetevi il trailer di Heart of Stone.