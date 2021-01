Heart of Stone, Netflix acquista lo spy thriller con protagonista Gal Gadot

Come riportato nelle ultime ore dal puntualissimo e affidabile Variety, Netflix è riuscita ad assicurarsi i diritti di distribuzione globali dell'interessante Heart of Stone, nuove spy-thriller prodotto da Skydance Media che vede come grande protagonista l'amatissima e splendida Gal Gadot (Wonder Woman 1984).

Heart of Stone segna il secondo film di alto profilo che la Skydance è riuscita a piazzare internazionalmente in una sola settimana. Lo scorso martedì, infatti, Amazon Studios ha acquistato i diritti di distribuzione di The Tomorrow War, titolo fantascientifico con protagonista Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World). Stando a quanto riferito, Amazon ha sborsato la bellezza di 200 milioni di dollari per i diritti globali, anche se gli addetti ai lavori sottolineano come la vendita non sia ancora stata finalizzata.



A differenza di The Tomorrow War, che è già completato, Netflix ha acquistato questo Heart of Stone come film anche da girare e che resta ancora nelle primissime fasi di produzione. Ad ogni modo, seppure i dettagli sulla trama restano segreti, sappiamo che a scrivere il progetto sono stati Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder, mentre alla regia troveremo l'apprezzato Tom Harper (The Aeronauts).



Incuriositi da Heart of Stone? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.