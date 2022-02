Heart of Stone, Jamie Dornan nel film Netflix con Gal Gadot

Dopo aver scaldato il cuore dei fan nel film Belfast, Jamie Dornan è entrato ufficialmente nel cast di Heart of Stone, il nuovo film Netflix con protagonista la star di Wonder Woman, Gal Gadot. Diretto da Tom Harper su sceneggiatura di Greg Rucka e Alison Schroeder, il film è prodotto da Netflix e Skydance.

L'attore sta vivendo un periodo d'oro, in seguito alla performance nel film di Kenneth Branagh, che gli ha permesso di ottenere nomination agli Screen Actors Guild Award - insieme al resto del cast - ai Golden Globe e ai Critics' Choice.



Dornan sarà in The Tourist, che debutterà il 3 marzo su HBO Max. Al momento la trama di Heart of Stone rimane un completo mistero ma l'ingente impegno che Netflix e Skydance hanno riversato nel progetto fa ben sperare per la realizzazione di un film ad hoc per il pubblico della piattaforma streaming.



Jamie Dornan in Belfast interpreta il padre, al fianco di nomi illustri del cinema anglosassone come Judi Dench nel ruolo della nonna, Caitriona Balfe nei panni della madre e Ciarán Hinds in quelli del nonno.

Il film è un'opera semi-autobiografica in bianco e nero e narra l'infanzia del regista Kenneth Branagh - che nel film è interpretato da Jude Hill - nella città di Belfast, nel bel mezzo del conflitto nordirlandese.



Sul sito è disponibile il trailer di Belfast, in arrivo prossimamente nelle sale.