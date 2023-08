Heart of Stone, quanto ha guadagnato Gal Gadot dal film di Netflix?

Heart of Stone non è stato accolto positivamente dalla critica, ma il nuovo action di Netflix ha comunque conquistato gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand debuttando direttamente al primo posto della classifica dei film più visti.

La domanda, in questi casi, è d'obbligo: quanto ha guadagnato Gal Gadot da Heart of Stone? Purtroppo, a differenza di altri progetti, come l'incasso personale ottenuto da Margot Robbie con Barbie, al momento non è dato sapere quanto Heart of Stone sia fruttato alla star di Wonder Woman, perché Netflix non ha svelato troppi dettagli della produzione del film.

Sappiamo però che, quando il film venne annunciato per la prima volta nel 2020, venne anche dichiarato che la paga di Gal Gadot per Heart of Stone sarebbe stata a 8 cifre, vale a dire un minimo di 10 milioni di dollari: si tratterebbe, se confermato, della stessa cifra che la star ha ricevuto per Wonder Woman 1984, ma considerato che per il suo ruolo di co-protagonista in Red Notice - attualmente il film più visto nella storia di Netflix - Gal Gadot ricevette un cachet di 20 milioni, è possibile che per il ruolo di protagonista assoluta in Heart of Stone la modella e attrice israeliana abbia ricavato una cifra pari se non superiore all'action con Ryan Reynolds e Dwayne Johnson.

Per altri contenuti scoprite di cosa parla Heart of Stone.