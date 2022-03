Gal Gadot sul set di Heart of Stone: iniziate le riprese del nuovo film Netflix!

A pochi mesi di distanza dal successo di Red Notice, Gal Gadot è pronta per la sua nuova produzione targata Netflix. Sarà infatti protagonista di Heart of Stone, spy-thriller prodotto da Skydance Media che la vedrà affiancare anche Jamie Dornan nel cast. La trama di questo misterioso progetto rimane ancora top secret. Le riprese sono iniziate.

Sul suo profilo Twitter, Gal Gadot ha pubblicato infatti due immagini dal set, una che la ritrae davanti la macchina da presa probabilmente per alcune prove di posizionamento della camera, un'altra invece una delle tipiche sedie dei set cinematografici che conferma che il film di cui sta parlando l'attrice è proprio Heart of Stone.

Il titolo è un gioco di parole che fa riferimento al nome del personaggio di Gadot nel film, Rachel Stone, ma della trama del film non sappiamo ancora nulla e tutto è tenuto sotto il massimo riserbo. Sappiamo solo si tratterà di uno spy thriller internazionale e che nel cast ci sarà anche Jamie Dornan. La pellicola sarà diretta da Tom Harper, regista di Peaky Blinders e Gli Aeronauti, mentre la sceneggiatura è firmata da Allison Schroeder, autrice di Frozen 2 e Il diritto di contare, insieme a Greg Rucka, autore del fumetto The Old Guard e di Stumptown.

Recentemente, Gal Gadot è stata al centro di un boicottaggio da parte del Kuwait, i quali hanno impedito al film Assassinio sul Nilo di essere distribuito nelle sale del paese per le sue posizioni anti-palestinesi. Questi ultimi puntavano il dito su alcune dichiarazioni fatte da Gal Gadot verso l'esercito israeliano e sulle critiche al movimento islamico palestinese Hamas fatte durante la guerra di Gaza nel 2014.

Gadot dovrebbe tornare in Wonder Woman 3 a indossare i panni di Diana Prince nel nuovo film di Patty Jenkins.