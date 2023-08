Heart of Stone, Gal Gadot recluta Arnold Schwarzenegger per lo spot del nuovo film Netflix

Il Capo del Dipartimento dei film Action Arnold Schwarzenegger è tornato in un nuovo spot Netflix per presentare, insieme a Gal Gadot, il blockbuster Heart of Stone, che vede protagonista l’interprete di Wonder Woman e che la vedrà nei panni di una spia in missione per fermare un hacker intenzionato a impadronirsi di una pericolosa arma.

Dopo aver riportato la trama ufficiale di Heart of Stone ci siamo lasciati coinvolgere dal nuovo e divertentissimo spot con protagonista Schwarzenegger nel ruolo di responsabile del catalogo action di Netflix.

Il video promozionale ci porta nuovamente negli uffici di Netflix con l’ex governatore intento a preparare caffè speciali agli ospiti e ai dipendenti. All’arrivo di Gal Gadot e al suo accenno al suo nuovo film di spie, Schwarzenegger non può fare a meno di ricordare come lui si intenda di film di spionaggio fino a che non cominciano i problemi con la macchina dell’espresso che la Gadot, prontamente riesce a risolvere.

Uno spot divertente che ci prepara all’azione di Heart of Stone, pronto a debuttare sulla piattaforma di streaming dalla N rossa già dall’11 agosto 2023, e che ribadisce, se mai ce ne fosse bisogno, l’importanza, nel marketing, di non prendersi troppo sul serio, anche quando le circostanze sembrerebbero richiedere il contrario.

In attesa di capire se Gal Gadot riuscirà a fare centro nel suo nuovo film scritto da Greg Rucka e diretto da Tom Harper, vi lasciamo all’adrenalinico trailer di Heart of Stone.