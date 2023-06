Heart of Stone, nuova esplosiva foto ufficiale del blockbuster Netflix con Gal Gadot

A distanza di molti mesi dall'annuncio della data di uscita di Heart of Stone, l'atteso nuovo blockbuster di Netflix con protagonista Gal Gadot è tornato a mostrarsi con una nuova immagine ufficiale.

Disponibile nel post in calce all'articolo, la nuova foto di Heart of Stone con Gal Gadot è stata pubblicata nelle scorse ore in esclusiva da Empire, e mostra la protagonista fuggire da una potente esplosione. L'attrice di Wonder Woman e Justice League, rivista recentemente tra i camei di Fast & Furious 10, ha dichiarato alla rivista: "Mi sono resa conto che c'è un pubblico per una protagonista di action al femminile. Sono cresciuta guardando James Bond, Mission: Impossible e Bourne. Volevo creare un film d'azione davvero forte, guidato da donne, adatto a tutti, non una storia maschile che è già stata raccontata molte volte. L'azione sarà molto realistica, potrebbe essere fatta dalle persone normali. Ho cercato di fare il più possibile, come attrice, ho voluto fare i miei stunt. Alcune cose, quelle più fuori di testa, me le hanno vietate!"

Heart of Stone è diretto da Tom Harper (The Aeronauts, Wild Rose) da una sceneggiatura di Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (Hidden Figures). La storia è incentrato sull'agente d'élite della CIA Rachel Stone, e il suo coinvolgimento con un'organizzazione ultra misteriosa, potente e globale per il mantenimento della pace, la Carta, che rischia di perdere il suo bene più prezioso e pericoloso, il Cuore. Nel cast anche Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready, Jon Kortajarena e Archie Madekwe

In attesa di un trailer ufficiale, guardate il primo teaser di Heart of Stone. La data d'uscita del film è fissata per l'11 agosto prossimo.