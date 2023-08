Heart of Stone e il crossover con Army of Thieves di Zack Snyder? 'Facciamolo!'

Gal Gadot si è ispirata a Wonder Woman per Heart of Stone, nuovo film action in arrivo in esclusiva su Netflix questa settimana, ma ciò non vuol dire che la piattaforma abbia in mente un crossover con la saga di Army of Thieves creata da Zack Snyder...o forse si?

Nel corso di una recente intervista promozionale in vista del lancio di Heart of Stone su Netflix, previsto per venerdì 11 agosto, il regista del film Tim Harper e la star Matthias Schweighofer hanno rivelato che vorrebbero realizzare un crossover tra Heart of Stone e Army of Thieves, secondo capitolo della saga heist-zombie creata da Zack Snyder sempre per Netflix e nata con Army of the Dead del 2021. Parlando con ComicBook, Harper e Schweighofer non hanno esitato quando gli è stato chiesto con quale franchise Netflix vorrebbero organizzare un crossover per Heart of Stone.

"Army of Thieves!" ha dichiarato il regista Tom Harper, togliendo le parole di bocca a Matthias Schweighofer, che è stato co-protagonista di Army of the Dead di Zack Snyder prima di diventare sia protagonista che regista del prequel Army of Thieves, prodotto sempre da Snyder. "Sarebbe davvero pazzesco, il franchise di Army of Thieves! Immagina Jack of Hearts che incontra Ludwig Dieter. Sarebbe davvero divertente. Dobbiamo farlo, no? Ma chi lo dirigerà? Questa è una bella domanda."

Ricordiamo che il franchise di Army of the Dead dovrebbe proseguire su Netflix con Planet of the Dead, diretto da Zack Snyder, e Army of the Dead: Lost Vegas, una serie tv animata prequel.