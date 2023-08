Heart of Stone, di cosa parla il film Netflix con Gal Gadot? Ecco la trama ufficiale

Dopo il trailer ufficiale di Heart of Stone diffuso durante il TUDUM 2023, in vista dell'uscita fissata per l'11 agosto la piattaforma di streaming on demand Netflix ha diffuso in queste ore la trama ufficiale dell'atteso blockbuster action con protagonista Gal Gadot.

Il film racconta la storia di Rachel Stone (Gal Gadot), in apparenza solo un'impiegata alle prime armi che si occupa di tecnologia per i servizi segreti britannici all'interno di un'unità d'élite guidata dall'agente Parker (Jamie Dornan). L'MI6 però ignora il fatto che la Stone in realtà lavora per il Charter, un'organizzazione per il mantenimento della pace talmente segreta da risultare sconosciuta anche alle altre spie e che sfrutta tecnologie moderne per neutralizzare minacce mondiali. Rachel è stata addestrata da una navigata professionista, una fenomenale agente operativa che rimane sempre fedele alla missione, segue i numeri e non si fida di nessuno: quando però la misteriosa hacker Keya Dhawan (Alia Bhatt) stravolge una missione di routine, le due vite di Rachel entrano in conflitto e mentre cerca di proteggere il Charter e di sconfiggere un destino avverso, la sua umanità potrebbe dimostrarsi il vantaggio decisivo.

Heart of Stone è diretto da Tom Harper e scritto da Greg Rucka e Allison Schroeder, da una storia di Greg Rucka. Nel cast, oltre a Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt, anche Sophie Okonedo, Jing Lusi, Paul Ready, Matthias Schweighöfer e BD Wong.

