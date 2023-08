Heart of Stone 2, cosa sappiamo del sequel Netflix: Gal Gadot tornerà nel nuovo film?

Dopo aver visto il finale di Heart of Stone, molti abbonati alla piattaforma di streaming on demand Netflix si saranno certamente chiesti: Gal Gadot tornerà per Heart of Stone 2?

Negli ultimi anni Netflix sta spingendo mondo sui franchise action, come Tyler Rake, The Grey Man e The Old Guard, e in effetti il film d'azione ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale è stato pensato per dare il via ad una nuova saga tutta incentrata sull'agente segreto Rachel Stone, interpretato da Gal Gadot e ispirato a personaggi come James Bond della saga di 007 e Ethan Hunt del franchise di Mission: Impossible. Già al momento del suo annuncio nel 2020, infatti, Netflix presentò Heart of Stone come primo capitolo di un franchise in espansione, dunque sebbene il film sia stato appena pubblicato sulla piattaforma di streaming on demand un sequel è già in programma dietro le quinte, sebbene al momento per il progetto non sia stato reso noto alcun dettaglio.

Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente un Heart of Stone 2, ma in questi giorni il regista Tom Harper ha dichiarato ad Entertainment Weekly che la speranza è di realizzare molti episodi in futuro: "Ci sono molte cose che mi piacerebbe esplorare con Rachel, e sicuramente ci sono tantissimi elementi da scoprire in questo mondo di spie. Staremo a vedere come risponderà il pubblico, ma io sono molto entusiasta."

In attesa di prossimi aggiornamenti