I Heart Murder, la star di Bridgerton Phoebe Dynevor nel film di Matt Spicer

Nuovo progetto all'orizzonte per Phoebe Dynevor: la star di Bridgerton è la prima ad aggiungersi al cast del prossimo film di Matt Spicer, I Heart Murder.

Bridgerton porta bene ai suoi protagonisti.

Se l'interprete del Duca di Hastings Regé-Jean Page, con solo una stagione all'attivo della fortunata serie Netflix e nessuna intenzione di tornare per una seconda, ha già accumulato diversi casting importanti (tra cui anche il film dei fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling The Gray Man e il lungometraggio ispirato al popolare gioco di ruolo Dungeons & Dragons con protagonista Chris Pine), anche la sua compagna sullo schermo Phoebe Dynevor non se la sta cavando male.

L'attrice interprete di Daphne Bridgerton ha finito da poco di girare The Colour Room al fianco di Matthew Goode, e ora scopriamo che sarà tra i protagonisti di I Heart Murder, un thriller al femminile diretto dal regista di Ingrid Goes West Matt Spicer.

Non si conosce ancora alcun dettaglio della trama della pellicola scritta da Tom O'Donnell e lo stesso Spicer, né sappiamo quale dovrebbe essere la sua finestra di lancio o quando dovrebbero avere inizio le riprese, ma è noto che sarà prodotta da Sony Pictures, con Maya Eyre a supervisione del progetto per conto degli studios.