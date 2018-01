Hear My Voice: Jumanji Benvenuti Nella Giungla arriva al cinema in lingua originale!

Torna, nelle sale, la rassegna di film in lingua inglese: il primo appuntamento è con Jumanji: Benvenuti nella Giungla , sequel del film cult del 1995 con protagonista Robin Williams.

"La rassegna Hear My Voice è attiva ogni giovedì nei The Space Cinema di Milano Odeon e Trieste, e tutta la settimana al Roma Moderno; adesso torna con “Jumanji: Benvenuti nella Giungla”, sequel del film cult del 1995 interpretato dal compianto Robin Williams. Grazie a questa iniziativa è possibile gustarsi i film del momento in lingua originale, cosa sempre più richiesta non solo da chi visita le nostre città, ma anche dai ragazzi che, in questo modo, possono migliorare la comprensione della lingua.

Nel cast di questa nuova pellicola, modernizzata per stare al passo coi tempi, ci sono Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan.

Il film, diretto da Jake Kasdan, narra la vicenda di quattro ragazzi che, dopo ave scoperto una vecchia console, si ritrovano catapultati in un videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati dagli attori Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco, e che dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…"