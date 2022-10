Heads of State, svelato il nome del regista del nuovo film con John Cena e Idris Elba!

Sono ormai due anni che Amazon Studios bolle qualcosa in pentola: parliamo di Heads of State, film che finora non aveva una guida. Ora è finalmente possibile sapere chi dirigerà il progetto.

Se ricordate la nostra recensione di Harcore Henry, siete già un passo avanti. In caso negativo, è necessario un altro tentativo: vi dice nulla Nobody con Bob Odenkirk (Better Call Saul)? Esatto, a dirigere Heads of State sarà proprio lui: Ilya Naishuller.



Non sono moltissime le informazioni in nostro possesso sul suo prossimo film. Quello che sappiamo è che a occuparsi della sceneggiatura è stato in primis Harrison Query, il quale ha dato una bozza al progetto, successivamente preso in carico da Josh Appelbaum e André Nemec. Il produttore è Peter Safran, che insieme a James Gunn sarà uno dei leader dei nuovi DC Studios. Infine, il film vedrà come protagonisti due colossi hollywoodiani: ci saranno, infatti, John Cena e Idris Elba. I due ne sono anche produttori esecutivi, insieme a John Rickard.



Heads of State sarà disponibile solo su Prime Video? Ancora non se ne ha certezza. Una delle opzioni al riguardo è che possa essere distribuito anche al cinema - non ci resta che aspettare e scoprirlo.

Noi siamo entusiasti di questa notizia. Voi cosa ne pensate? Ilya Naishuller farà un buon lavoro?