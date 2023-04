Heads of State, Priyanka Chopra Jonas si aggiunge al cast del film Amazon Studios

Dopo l'l'annuncio di chi dirigerà Heads of State, film targato Amazon Studios con la partecipazione di John Cena e Idris Elba, arriva ora la conferma che Priyanka Chopra Jonas si unirà al già prestigiosissimo cast.

Classe '82, Priyanka Chopra Jonas è una modella, attrice e cantante indiana. Tra i numerosi film a cui ha partecipato – oltre cinquanta, – ricordiamo i recenti We Can Be Heroes, La tigre bianca, Matrix Resurrections e Love Again, a cui si aggiunge la serie televisiva in 57 episodi di Quantico. In Italia, invece, viene doppiata da Domitilla D'Amico, Francesca Manicone e altre professioniste.

Non sorprende che Chopa vanti un record sensazionale: è la prima attrice di Bollywood ad aver vinto il Filmfare Awards in cinque categorie diverse – rispettivamente, miglior attrice debuttante, antagonista, protagonista, attrice scelta dalla critica e personaggio secondario. Infine, la donna ha intrapreso una florida carriera perfino in ambito discografico: basti pensare al singolo del 2014 I Can't Make You Love Me, o a quello del 2017 Young and Free. Per approfondire la sua poliedrica visione artistica, ecco il trailer di Love Again con Priyanka Chopra Jonas.

Riguardo Heads of State, tuttavia, le informazioni sono scarse. Sappiamo che a occuparsi della sceneggiatura è stato principalmente Harrison Query, mentre il produttore coincide con Peter Safran – leader dei nuovi DC Studios insieme a James Gunn. Quanto a John Cena e Idris Elba, saranno non soltanto attori, ma anche produttori esecutivi insieme a John Rickard. Altrettanto ignoto è se la pellicola sarà destinata a Prime Video o alle sale cinematografiche.