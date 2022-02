HBO Max ha perso più della metà degli abbonati iscrittisi per Wonder Woman 1984

Stando a quanto comunicano i nuovi dati forniti dalla Warner, sembra che circa la metà degli utenti che avevano scelto di sottoscrivere un abbonamento a HBO Max per guardare Wonder Woman 1984 durante le vacanze natalizie del 2020/2021, abbiano deciso di non rinnovare più la loro sottoscrizione al servizio di streaming digitale, cancellandosi.

Inoltre, il 31% di questo gruppo di abbonati che ha deciso di lasciare HBO Max lo ha fatto entro il mese successivo la sottoscrizione. In realtà, questa non è del tutto una cattiva notizia per la Warner. Considerando il numero degli abbonati e che il costo della mensilità per visualizzare Wonder Woman 1984 era di 15 dollari, questo è stato un fattore chiave negli incassi di quel periodo per un nuovo blockbuster, se lo confrontiamo invece con i 30 dollari extra che un utente doveva sborsare per visualizzare ad esempio Mulan al momento dell'uscita su Disney+. Considerando che il restante 50% di quegli utenti è rimasto su HBO Max, questa è da considerarsi una vittoria per Warner.

La strategia però per Warner è cambiata e adesso le finestre per la distribuzione nelle sale sarà di almeno 45 giorni, sarà così ad esempio per l'uscita in streaming di The Batman, che arriverà su HBO Max appunto il 19 aprile dopo essere approdato in sala il 3 marzo prossimo. L'ultimo film ad uscire in contemporanea in streaming e in sala è stato Matrix Resurrections con risultati pessimi.

"Pensate a quando i film uscivano su HBO Max, ovvero dagli otto ai nove mesi dopo l'uscita al cinema. The Batman arriverà su HBO Max invece 46 giorni dopo l'uscita in sala. Si tratta di un cambiamento enorme rispetto a quello che succedeva nel 2018, 2017, 2016". Il CEO di WarnerMedia Jason Kilar, inoltre, ha chiarito che anche altri film del 2022, inclusi Black Adam e The Flash, arriveranno su HBO Max sei settimane dopo l'uscita nelle sale di tutto il mondo.