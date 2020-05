HBO Max, il lancio ufficializza il nome dell'universo cinematografico DC Films

Warner Media ha lanciato oggi negli Stati Uniti HBO Max, il nuovo servizio di streaming on demand che, tra gli altri contenuti, include anche in un'unica soluzione tutti i prodotti del franchise della DC Films.

Come potete vedere nell'immagine in calce, l'interfaccia della piattaforma ufficializza con DC Extended Universe il nome del franchise di supereroi della Warner Bros.: la cosa potrebbe essere fonte di confusione per alcuni, dal momento che molti fan si sono riferite al franchise come DC Extended Universe (o DCEU) per diversi anni ormai.

Vale la pena notare che questo finora non era mai stato il titolo ufficiale della serie, tanto che quel nome veniva neppure utilizzato all'interno degli uffici Warner ... forse perché non fu la Warner a coniarlo. Il termine, infatti, nacque da un rapporto di Entertainment Weekly risalente al 2015 poco prima del lancio di Batman V Superman: Dawn of Justice durante il grande evento del Comic-Con di San Diego. Apparentemente la firma dell'articolo trasse ispirazione dal più noto Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios pensando ad un nome collettivo per riassumere il neonato franchise della DC Films.

Oggi, col senno di poi, ha senso che Warner Bros. adotti semplicemente il nome DC Extended Universe invece di crearne uno nuovo di zecca e rischiare di confondere ulteriormente i fan.

