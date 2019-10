HBO Max avrà tutti i film della DC al lancio, da Watchmen a Joker

E' stato confermato che HBO Max, il nuovo servizio di streaming on demand di proprietà della Warner Bros., sarà la casa di tantissimi contenuti DC Films fin dal lancio, incluso il nuovo arrivato Joker.

La piattaforma, che produrrà anche nuovi contenuti DC Films a grosso budget, riunirà sotto il suo marchio tutti i cinecomics degli ultimi dieci anni, ovviamente prodotti da Warner Bros. Fra questi citiamo: Watchmen, Jonah Hex, Green Lantern, The Dark Knight Rises, RED, Man of Steel, RED 2, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, The LEGO Batman Movie, Wonder Woman, Justice League, Teen Titans GO! To the Movies, Aquaman, Shazam !, The Kitchen e Joker, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019.

Inoltre, HBO Max diventerà la casa anche di tutti i film di Superman e Batman entro la fine del 2020. L'annuncio, come potete vedere in calce all'articolo, è stato fatto nel recente panel per HBO Max e condiviso sulla pagina ufficiale di Twitter ufficiale.

Cosa significano questi cambiamenti per l'attuale servizio di streaming DC Universe non è ancora chiaro in questo momento, ma è evidente che sia HBO Max il focus numero uno per AT&T e WarnerMedia, dunque staremo a vedere.

Al di là di questo, con Joker che si prepara a diventare il progetto più improbabile a superare il muro del miliardo al botteghino globale, la presenza del film sul servizio di streaming come potenziale esclusiva è una mossa a dir poco vincente per attirare potenziali acquirenti di HBO Max.