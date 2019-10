HBO Max si aggiudica in esclusiva 21 film dello Studio Ghibli dal 2020

Appena un giorno dopo le dichiarazioni di GKids, distributore nordamericano dello Studio Ghibli, secondo cui l'iconico studio di animazione giapponese avrebbe continuato a dare priorità all'esperienza in sala rispetto allo streaming, arriva l'annuncio di un accordo per portare in esclusiva su HBO Max 21 film.

La piattaforma streaming di Warner Media sarà lanciata nell'aprile 2020, e sarà dunque la prima a cui Ghibli concede in licenza i suoi film.

Al lancio di HBO Max saranno subito disponibili capolavori del cinema di animazione come Il mio vicino Totoro (qui la nostra recensione), Principessa Mononoke, Il castello errante di Howl, mentre altri titoli, come Si alza il vento di Hayao Miyazaki, arriveranno più avanti, a partire dall'autunno del prossimo anno.

"Siamo entusiasti di lavorare con HBO Max per mettere la collezione completa di film di Studio Ghibli a disposizione del pubblico degli Stati Uniti" ha dichiarato il presidente dello Studio Ghibli Koji Hoshino in una nota. "HBO Max è la casa ideale per i nostri film. Al lancio del servizio questa primavera, i fan di Ghibli potranno apprezzare i loro film preferiti e approfondire la conoscenza, mentre un pubblico completamente nuovo potrà scoprire i nostri film per la prima volta."

Kevin Reilly, Chief Content Officer di HBO Max, ha aggiunto: "I film dello Studio Ghibli sono esperienze visivamente mozzafiato e completamente coinvolgenti. Questi fantastici film hanno conquistato il cuore di persone di tutto il mondo e siamo orgogliosi di renderli accessibili a un numero ancora maggiore di fan attraverso HBO Max."

Anche Studio Ghibli, dunque, entra nell'era dello streaming, nonostante le recenti dichiarazioni di GKids, secondo cui la casa di produzione giapponese "continua a credere nella vitale importanza dell'opportunità per il pubblico di vivere insieme i film in una sala cinematografica."

Questo è il catalogo completo che sarà disponibile su HBO Max:

Laputa - Castello nel cielo

La ricompensa del gatto

La collina dei papaveri

Il castello errante di “Howl

Kiki - Consegne a domicilio

Il mio vicino Totoro

I miei vicini Yamada

Nausicaä della Valle del vento

Ocean Waves

Pioggia di ricordi

Pom Poko

Ponyo sulla scogliera

Porco Rosso

Principessa Mononoke

Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento

La città incantata

La storia della principessa splendente

I racconti di Terramare

Quando c'era Marnie

I sospiri del mio cuore

Si alza il vento (leggi qui la recensione)