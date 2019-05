Hayley Atwell vorrebbe dirigere un film per i Marvel Studios

Jarvis non è stato l'unico personaggio di Agent Carter, l'acclamata serie tv (sfortunatamente cancellata dopo due stagioni da ABC) della Marvel, ad apparire all'interno di Avengers: Endgame.

Ovviamente il personaggio di Peggy Carter, interpretato nuovamente dall'attrice Hayley Atwell, è apparsa all'interno della pellicola. Il personaggio appare in uno dei segmenti dei 'viaggi del tempo', ambientato negli anni '70, dove la vediamo all'interno dello S.H.I.E.L.D. 'spiata' da Captain America (Chris Evans). Riappare nel finale prima dei titoli di coda, in cui Steve ha deciso di tornare indietro nel tempo e vivere quella vita che ha sempre voluto al fianco del suo amore 'perduto', un finale che per gli sceneggiatori ha perfettamente senso ed è in linea con l'arco narrativo di Steve Rogers in questa serie di pellicole.

Naturalmente, sebbene l'arco narrativo di Cap sembra sia concluso, questo non vuol dire che anche quello di Peggy lo sia di conseguenza. Inutile dire che il serial televisivo Agent Carter è stato chiuso (e per motivi differenti dagli ascolti o dalle critiche ricevute) con un cliffhanger che potrebbe essere affrontato prima o poi. Ma alla domanda se la Atwell voglia tornare ad interpretare la Carter in una futura serie tv o addirittura una pellicola, l'attrice sembra avere delle idee totalmente differenti: "Per i Marvel Studios? Più che altro mi piacerebbe dirigere un film per loro". Una risposta piuttosto interessante che potrebbe aprire a differenti scenari futuri... cosa ne pensate?