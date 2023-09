Hayley Atwell spezza i cuori dei fan PlayStation: 'Ho una Xbox Serie X'

L'atavica diatriba nel mondo del gaming tra le due console regine, PlayStation e Xbox, coinvolge da anni i videogiocatori di ogni dove; anche le star più acclamate, spesso, si schierano a favore della piattaforma di casa Sony o di quella targata Microsoft.

Le loro prese di posizione pubbliche vengono accolte sempre con grande clamore mediatico, che siano sentimenti di gioia per la scelta condivisa o di frustrazione per la diversa opinione. Oggi, al grande dibattito si aggiunge l'attrice Hayley Atwell, star di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, nota al grande pubblico specialmente per il ruolo della coraggiosa Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe.

L'interprete britannica ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video che i fan di PlayStation faticano a digerire. Dopo essersi presentata come un’avida gamer, la Atwell si dichiara particolarmente entusiasta per “qualcosa di davvero emozionante”. Infatti, le è stato gentilmente concesso un modello super esclusivo della console Xbox Series X in collaborazione con Porsche, lo splendido “Pink Pig”, ispirato alla livrea rosa della vettura di Le Mans 1971. Il raro esemplare del dispositivo di casa Microsoft fa parte della serie limitata prodotta per celebrare il 75° Anniversario del marchio automobilistico.

Hayley Atwell, inoltre, sembra la scelta perfetta per un omaggio del genere, essendo cliente abituale Porsche e possedendo un animo da vero gamer che, ammirando la console, “sta letteralmente urlando”.

Di sicuro, questa è una notizia poco gradita dagli utenti PlayStation, i quali continueranno senza dubbio a supportare l'attrice per i suoi ruoli carismatici... un po' meno per le sue scelte in ambito videoludico.