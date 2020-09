Hayley Atwell sul set di Mission: Impossible 7: con lei anche una Guardiana della Galassia

Nelle scorse ore Hayley Atwell, interprete dell'agente Carter nel Marvel Cinematic Universe, è arrivata sul set di Mission: Impossible 7, attesissimo nuovo capitolo della saga action con protagonista Tom Cruise.

Nell'immagine, pubblicata dall'attrice di Captain America: Il primo Vendicatore e Avengers: Endgame sul proprio profilo ufficiale del social network Instagram, potete trovare anche un altro volto molto noto ai fan Marvel Studios: si tratta infatti di Pom Klementieff, interprete di Mantis nella saga di Guardiani della Galassia.

La Atwell ha scritto nella didascalia di accompagnamento al post: "Io e Pom Klementieff sul set di Mission: Impossible 7 in paziente attesa di Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, così che nel nostro tempo libero potremo finalmente formare una band tutta al femminile. Non per vantarmi, ma sono bravissima col triangolo. Facciamolo!".

Come noto le riprese del prossimo capitolo del franchise sono iniziate la scorsa settimana, e a testimoniarlo ci ha pensato il folle Tom Cruise con il video del suo primo stunt: al primo giorno di riprese, infatti, l'interprete di Ethan Hunt si è lanciato da un dirupo norvegese in sella alla sua moto, per poi atterrare come se niente fosse grazie al paracadute. Lo ripetiamo, era il primo giorno di lavoro sul set: chissà cosa succederà nelle prossime settimane, quando la produzione realizzerà back-to-back anche Mission: Impossible 8.