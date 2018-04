Hayley Atwell non esclude il ritorno di Peggy Carter nell'Universo Marvel!

Hayley Atwell non esclude che possano esserci ulteriori apparizioni della "sua" Peggy Carter nell'Universo Cinematografico Marvel. Il pubblico si è innamorato del ritratto che Hayley ha fatto dell'Agente Carter in Captain America: Il Primo Vendicatore, e il film, ambientato nel 1940, l'ha lanciata verso altre pellicole e verso una serie tv.

Naturalmente sempre nei panni della bella Peggy! Non solo l'abbiamo vista in quattro successive pellicole dell'MCU, ma anche nella sua serie ABC, che ha collezionato due stagioni, come pure in Agents of S.H.I.E.L.D.; inoltre, ha avuto il suo One-Shot. Ma i fan, ne vogliono ancora di più!

Sfortunatamente per Peggy, la vecchiaia l'ha raggiunta e, anche se è riuscita a dare l'ultimo saluto al suo Steve Rogers (Chris Evans), di certo potrebbe continuare ad apparire nelle pellicole che fanno vedere i vari flashback. Un esempio eclatante, naturalmente, potrebbe essere Captain Marvel, che sarà ambientato negli anni '90 ma il suo nome non è apparso nella lista del cast.

Tuttavia, è possibile che la rivedremo presto; di certo l'attrice lascia la porta aperta a qualsiasi chiamata arrivi per tornare a vestire i panni dell'agente!

In un'intervista rilasciata a Parade, alla Atwell è stato chiesto quale futuro potrebbe ancora avere nell'MCU. Considerato il fatto che questo è un universo basato sui fumetti, in cui le morti non sempre rimangono permanenti, potrebbero esserci molti modi per tornare. Atwell comprende e condivide questo aspetto e ritiene anche che, finché questi film continueranno, ci saranno sempre possibilità per Peggy, di tornare.

"Beh, è una storia di supereroi molto specifica, sono sicura che tutto può accadere. È un mondo così grande. Penso che il fatto che abbiano girato questi ultimi due film sugli Avengers uno dietro l'altro chiuda un cerchio ma, poiché si tratta della Marvel, il bello è che le storie continueranno, andranno avanti. Loro vanno sempre avanti, per cui non lo escluderei."

Voi vorreste rivedere Peggy Carter nell'MCU? Ditecelo nei commenti!

Nel frattempo, come se ce ne fosse bisogno, vi ricordiamo che Avengers: infinity War arriva il 25 aprile!