Hayley Atwell del MCU si unisce al cast di Mission: Impossible 7

Christopher McQuarrie ha annunciato ufficialmente che Hayley Atwell, la Peggy Carter del Marvel Cinematic Universe, è entrata a far parte del cast di Mission: Impossible 7.

Il regista, che torna a dirigere due capitoli della saga back-to-back dopo aver già realizzato Rogue Nation e Fallout, ha dato la notizia tramite Instagram: stando alla foto pubblicata da McQuarrie - la trovate come sempre in calce alla notizia - l'attrice interpreterà un nuovo membro della Impossible Mission Force di cui fa parte l'Ethan Hunt di Tom Cruise.

Atwell ha vestito per la prima volta i panni di Peggy Carter in Captain America: Il primo vendicatore per poi apparire in tutti gli altri film del filone dedicato a Steve Rodgers e più recentemente anche in Avengers: Endgame; dopo essere stata la protagonista della serie Agent Carter targata ABC, l'attrice è pronta a riprendere il ruolo di Peggy nella serie animata What... If?, nella quale interpreterà una versione alternativa del personaggio (vedi: primo sguardo a Peggy come Captain Bretagna).

Nel cast di Mission: Impossible 7, la cui data di uscita è fissata per il 23 luglio 2021, torneranno anche Tom Cruise e Rebecca Ferguson. L'ottavo capitolo invece arriverà nelle sale il 5 agosto 2022. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Mission: Impossibile - Fallout.