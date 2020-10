Hayley Atwell, fisico in gran forma per una scalata sul set di Mission: Impossible 7!

Mission: Impossible 7 ha ripreso la produzione in Norvegia il mese scorso e alcune delle star del film hanno iniziato a condividere contenuti divertenti sui social media per tenere aggiornati i fan, mentre Tom Cruise si lanciava nel vuoto per lo stunt mozzafiato con moto e precipizio.

La settima puntata del franchise segnerà anche la prima apparizione di Hayley Atwell nella saga di Ethan Hunt: la star, conosciuta per aver interpretato Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente condiviso una sua foto sul set con Pom Klementieff, star di Guardiani della Galassia, e nelle scorse ore si è mostrata in gran forma per una sessione di addestramento in arrampicata.

"Speed ​​Flyer e Wingsuit World Champion mi mostrano in sicurezza come tirare su il culo lungo un muro aggrappandomi a nient'altro che a dei mattoncini dai colori vivaci. Si, quella melanzana che grugnisce nel video è davvero una Atwell da arrampicata. Grazie signori!",ha scritto l'attrice, usando anche l'hashtag di Mission: Impossible.

Ricordiamo che Christopher McQuarrie girerà Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 back-to-back per la Paramount, con le uscite dei due film previste rispettivamente per luglio 2021 e agosto 2022. Vanessa Kirby e Rebecca Ferguson torneranno per i sequel insieme ai veterani del franchise Ving Rhames e Simon Pegg. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.