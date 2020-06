Hayley Atwell, l'allenamento per Mission: Impossible è una citazione a Frozen

Come ormai sappiamo da mesi, la talentuosa Hayley Atwell (Agent Carter, Black Mirror) sarà tra le protagoniste e new entry del prossimo e attesissimo Mission: Impossibile 7, nuovo capitolo della saga action spy-thriller scritto e diretto da Christopher McQuarrie e con protagonista l'instancabile Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt.

Essendo Mission: Impossible un franchise ricco d'azione, la Atwell si sta attualmente allenando duramente per ricoprire il suo misterioso ruolo del film, di cui purtroppo sappiamo ancora pochissimo, e per portare a termine con il massimo risultato il suo crossfit e qualche addominale - senza dimenticare le gambe -, l'attrice ha deciso di indossare per i suoi esercizi un meraviglioso "ensamble ghiacciato", che ha mostrato a tutti i suoi follower via Instagram.



Come ha poi scritto in didascalia, i pantaloncini attillati sono stati scelti "in omaggio a Forzen". In Mission: Impossible 7 la Atwell reciterà inoltre a fianco di un altra agguerritissima e sensazionale collega del MCU, Pom Klementieff, e anche insieme a Vanessa Kirby.



Nel cast del film vedremo anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Shea Whigham, Esai Morales e Ving Rhimes, per un'uscita attualmente prevista nelle sale cinematografiche americane il 19 novembre 2021. Ecco quando ripartiranno le riprese di Mission: Impossible 7.