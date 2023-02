Hayden Panettiere, grave lutto per la star di Scream: morto il fratello Jansen

Secondo quanto riporta TMZ, l'attore Jansen Panettiere, fratello dell'attrice di Scream Hayden Panettiere, è scomparso a New York nel weekend a soli 28 anni. Al momento non sono state comunicate le cause della morte, che rimane poco chiara, nonostante gli inquirenti abbiano escluso un decesso causato da un atto violento.

Jansen Panettiere iniziò molto presto la sua carriera nel mondo dello spettacolo, a 8 anni, con un ruolo nello show di Disney Channel Even Stevens.

Due anni dopo è apparso accanto alla sorella maggiore nel film per la tv Tiger Cruise - Missione crociera.



Ha recitato in diversi film per la tv e serie come Hope & Faith, Squadra emergenza e The Walking Dead. Da protagonista ha preso parte al film L'ultimo giorno d'estate e The Secrets of Jonathan Sperry.

Nel 2008 ottenne una candidatura agli Young Artist Award.



Nonostante avesse proseguito nella carriera da attore, non era riuscito a raggiungere la fama della sorella Hayden, conosciuta principalmente per il ruolo di Kirby Reed nel franchise horror di Scream - Kevin Williamson ha raccontato la difficoltà nel rintracciare Hayden Panettiere - e per quello di Claire Bennet nella serie tv Heroes, oltre al personaggio della figlia di Ally McBeal (Calista Flockhart), Maddie Harrington, nell'omonima serie.



Hayden Panettiere tornerà in Scream VI nel ruolo di Kirby Reed al fianco di Jenna Ortega.