Hayden Christensen sulla trilogia prequel: 'Aveva bisogno di tempo per essere apprezzata'

Recentemente Ewan McGregor è tornato a parlare della trilogia prequel di Star Wars, verso la quale l'affetto dei fan è cresciuto molto nel tempo. Adesso anche Hayden Christensen ha detto la sua ai microfoni di StarWars.com

L'attore, che ha interpretato Anakin Skywalker nei film L'Attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, si è infatti detto felice del nuovo apprezzamento che la trilogia ha ricevuto ultimamente. "È come se quei film avessero avuto un periodo di gestazione, per cui avevano bisogno di un po' di tempo per fermentare nella psiche pubblica", ha dichiarato Christensen. "L'accoglienza che i film hanno ora è molto commovente".

Ai tempi, L'Attacco dei Cloni ricevette un'accoglienza decisamente fredda, con alcune scene che sono diventate oggetto di divertimento per i fan della saga. Il terzo film della trilogia, invece, fu accolto meglio, ma questo non bastò a salvare l'operazione. Oggi però i più giovani iniziano ad apprezzare anche le tre pellicole prequel, che vivono una nuova vita.

E in effetti l'arrivo della serie su Obi-Wan Kenobi ne è la prova. Tra l'altro proprio in occasione dell'uscita dello show, Christensen ha deciso di riguardare i film. "Guardandoli di nuovo nel loro insieme, sono rimasto davvero colpito dalla qualità e dalla profondità della narrazione e dalla visione di George totale. È così sfumata, complessa e stratificata. Davvero notevole."