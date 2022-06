Hayden Christensen, la star di Obi-Wan Kenobi:'Darth Vader cerca di uccidere Anakin'

Il cattivo più iconico di Star Wars, Darth Vader, è tornato nella serie tv Disney+, Obi-Wan Kenobi, interpretato da Hayden Christensen, colui che interpretò Anakin Skywalker nel secondo e nel terzo film della trilogia prequel. Vader vive un grande conflitto interiore nella serie e ne ha parlato anche Christensen in un'intervista.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Hayden Christensen spiega come Vader sia impegnato a sbarazzarsi di quanto rimasto di Anakin in lui. Sul nostro sito trovate l'ultima recensione di Obi-Wan Kenobi, relativa all'episodio 4.



"Anakin è come una linea guida e sottotraccia in Darth Vader. Sta facendo del suo meglio per uccidere quel lato di lui, ma dev'esserci sempre un po' di Anakin dentro di lui e ciò emerge, ed è un po' una parte del divertimento. Penso sempre al lato del carattere di Anakin" ha dichiarato Christensen.



L'attore canadese prosegue:"Questa è la prima volta che vediamo Vader cronologicamente così vicino ad Anakin Skywalker, quindi ci sono alcuni dettagli di Anakin in lui. Ma stiamo cercando di rimanere fedeli a ciò che sappiamo e amiamo di questo personaggio e assicurarci di onorarlo in modo che possa rimanere fedele alla continuity".



L'interprete del signore dei Sith ha difeso Moses Ingram dalle ignobili critiche ricevute nelle ultime settimane, sottolineando la stima nei suoi confronti, sia come persona che come attrice.



Hayden Christensen vorrebbe una serie su Darth Vader, confessando il proprio entusiasmo all'idea che possa essere prodotta in futuro.