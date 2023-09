Hayden Christensen, quali ruoli ha fatto dopo Anakin in Star Wars?

Lo sappiamo tutti che il rapporto tra Hayden Christensen, i fan e Star Wars non è sempre stato dei migliori. In tanti non hanno gradito la sua prova come Anakin Skywalker nella trilogia prequel, dopo la quale l'attore si è un po' perso: ma quali ruoli ha fatto dopo Episodio III?

Appena finito Star Wars: Epidosio III - La vendetta dei Sith la carriera di Hayden Christensen poteva essere sulla rampa di lancio, eppure il responso negativo da parte di critica e pubblico e un certo impatto emotivo e psicologico sull'attore ne hanno affossato in partenza la carriera.

Il film immediatamente successivo in cui Hayden Christensen ha recitato è Factory Girl di George Hickenlooper del 2006, sulla vita di Edie Sedgwick, una delle modelle di Andy Warhol. Film che ha suscitato controversie e polemiche, di sicuro non aiutando la carriera dell'attore.

Poi abbiamo Awake - Anestesia cosciente del 2007 di Joby Harold, in questo caso con Hayden Christensen protagonista. Il film però è stato accolto negativamente dalla critica, perciò anche in questo caso Christensen non ha beneficiato del ruolo.

Altro flop che ha condizionato la carriera del giovane attore è Decameron Pie, una sorta di American Pie in salsa boccaccesca diretto da David Leland nel 2007. E chi se lo ricorda forse preferirebbe dimenticarlo.

Nel 2008 arriva poi l'altro film per cui tanti ricordano Hayden Christensen: Jumper di Doug Liman. Nonostante l'accoglienza poco benevola per la critica ha comunque incassato bene al botteghino, ma non è riuscito a ridare una spinta alla carriera di Christensen.

Dopo infatti l'attore ha recitato in prodotti decisamente non mainstream (solo nove film da Jumper a oggi) e aveva smesso addirittura di recitare dal 2019, ritornando poi al franchise che lo aveva fatto conoscere al mondo con la serie su Obi-Wan Kenobi e Ahsoka, facendo felici tantissimi fan che lo hanno sempre sostenuto. E infatti ecco Hayden Christensen che festeggia il suo ritorno in Ahsoka.

E voi avete seguito la carriera dell'attore dopo Episodio III? Che ne pensate di lui? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla serie tv live-action di Clone Wars di cui ha parlato Hayden Christensen.