Hayden Christensen avvistato presso l'attrazione Star Wars: Galaxy's Edge

In Star Wars: The Rise of Skywalker il passato avrà per l'ultima volta un ruolo parecchio importante, se è vero come più volte dichiarato dai diretti interessati che con questo film si chiuderanno definitivamente le vicende relative agli Skywalker e a tutto ciò che si trovi nella loro orbita.

Tempo di grandi ritorni, dunque, come quello già confermato dell'Imperatore Palpatine che, presumibilmente per l'ultima volta, proverà ad imporre i suoi piani per il dominio della Galassia. Possibile, a questo punto, che con l'Imperatore faccia un'ultima apparizione anche il suo (ormai ex) braccio destro?

Già nei mesi scorsi le voci di un possibile ritorno di Anakin Skywalker si erano acuite quando Disney annullò un panel che Hayden Christensen avrebbe dovuto presiedere insieme al collega Ian McDiarmid. La voglia di rivedere l'attore nei panni del giovane Darth Vader è tornata ora a farsi sentire con prepotenza in seguito all'avvistamento di Christensen presso l'attrazione Star Wars: Galaxy's Edge, area a tema allestita all'interno del Disneyland di Anaheim.

La cosa in sé vuol dire effettivamente ben poco, ma chissà che al buon Hayden non sia salito uno spunto di nostalgia per quella Galassia lontana lontana… La febbre per l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker intanto continua a salire, tanto da far battere ogni record alle prevendite dei biglietti. Mark Hamill, a tal proposito, ha ribadito che l'amore provato dai fan per la saga trascende decisamente quello per un semplice film.