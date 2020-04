Hayden Christensen dopo Anakin: che fine ha fatto l'attore di Star Wars?

La partecipazione alla trilogia prequel di Star Wars sembrava aver lanciato a razzo la carriera di un giovanissimo Hayden Christensen, a cui il ruolo di un giovane Anakin Skywalker/Darth Vader regalò una notorietà di cui non tutti gli attori in rampa di lancio possono godere.

Ma cos'è accaduto dopo Star Wars: La Vendetta dei Sith? Quella che sembrava una carriera incanalata nel verso giusto sembra essersi spenta dopo aver impattato con una serie di film e interpretazioni non all'altezza delle aspettative.

Factory Girl, ma anche il tentativo di passare al demenziale di Decameron Pie non furono effettivamente delle scelte felici per la carriera dell'attore, così come il ritorno alla fantascienza con Jumper - Senza Confini, anche questo film di cui pochi hanno memoria nonostante l'alto budget investito dalla produzione.

Con Vanishing in the 7h Street, nel 2010, la critica tornò per la prima volta dopo tanto tempo ad essere buona con Christensen: anche in questo caso, però, il successo del film non fu quello sperato; arriviamo dunque a fine anno scorso, con i rumor caduti poi nel vuoto su una sua possibile comparsa in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Per chi volesse godersi l'attore in una delle sue interpretazioni più recenti, intanto, stasera su Raidue è in onda 90 Minuti in Paradiso (2015).

A proposito della trilogia prequel, c'è un errore passato inosservato in Star Wars: La Vendetta dei Sith; l'attore di Jar-Jar Blinks, invece, si è detto disposto a tornare in un film di Star Wars.