Hayao Miyazaki ci ripensa e non si ritira: Il ragazzo e l'airone non sarà l'ultimo film

Mentre Quentin Tarantino ribadiva il suo addio al cinema dopo il prossimo film The Movie Critic, l'autore giapponese Hayao Miyazaki ha apparentemente fatto marcia indietro circa la decisione di chiudere definitivamente la sua carriera con Il ragazzo e L'airone.

A rivelarlo uno dei più stretti collaboratori del regista de La città incantata e Principessa Mononoke, il produttore esecutivo dello Studio Ghibli Junichi Nishioka, che durante una recente intervista al Toronto International Film Festival, che ha ospitato la prima nord-americana de Il ragazzo e l'airone, ha rivelatoi: "É stato detto che questo potrebbe essere il suo ultimo film, ma lui non la pensa affatto così". Nishioka ha aggiunto: “Attualmente sta lavorando alle idee per un nuovo film. Ogni giorno si presenta in ufficio e si mette a lavoro. Questo film non segnerà il suo ritiro, sta continuando a lavorare come ha sempre fatto."

La storia di Hayao Miyazaki con il ritiro dal mondo del cinema è alquanto longeva: l'autore, infatti, annunciò per la prima volta la sua intenzione di ritirarsi nel lontano 1997, dopo l'uscita di Principessa Mononoke, ma poi nel 2001 tornò con La città incantata (Orso d'Oro al Festival di Berlino e Premio Oscar per il miglior film d'animazione). Successivamente, dopo aver realizzato Il castello errante di Howl e Ponyo sulla scogliera, nel 2013 Miyazaki annunciò che Si alza il vento sarebbe stato il suo ultimo film. "Sento che i miei giorni nel cinema sono finiti", disse Miyazaki all'epoca. "Se dicessi che voglio fare un altro lungometraggio, sembrerei un vecchio che dice qualcosa di stupido."

Il ragazzo e l'airone è stato pubblicato per mesi come l'ultimo film di Hayao Miyazaki, tornato a lavoro dopo un effettivo ritiro durato dieci anni. Che cosa ci riserverà il maestro in futuro? Staremo a vedere. Nel frattempo, ecco quando uscirà in Italia Il ragazzo e l'airone.