Il nome di Hayao Miyazaki è tornato caldissimo in queste ore dopo la pubblicazione delle prime immagini di How do you live, ultimo film del maestro giapponese uscito finora solo in Giappone e senza né trailer né poster promozionali, ma la sua leggenda ha fatto la storia del cinema per decenni.

Oltre i capolavori che ha lasciato in eredità lungo una carriera di oltre cinquant'anni, gli aneddoti sul suo conto si sprecano e oggi vogliamo raccontarvene uno in particolare: quella volta che Hayao Miyazaki minacciò Harvey Weinstein con una spada da samurai.

Il fatto risale al 1996, quando la storica casa di produzione giapponese Studio Ghibli firmò un accordo con la Disney per la distribuzione negli Stati Uniti delle versioni doppiate in inglese dei propri film: uno di questi film, Princess Mononoke, venne assegnato alla sussidiaria della Disney Miramax, gestita proprio da Harvey Weinstein, cosa che di conseguenza portò Miyazaki, co-fondatore dello Studio Ghibli e regista di Princess Mononoke, a collaborare con il famigerato produttore in vista dell'uscita della sua opera sul mercato nord-americano. Ma a differenza di altri registi, Miyazaki non si fece intimidire dal noto atteggiamento tirannico di Weinstein, e per mettere le cose in chiaro fin da subito si servì nientemeno che di una katana.

Stando ai resoconti, infatti, Miyazaki spedì a Weinstein una spada da samurai facendola recapitare nello studio del produttore insieme ad una nota che intimava: "Non si taglia niente". Il riferimento era al fatto che Weinstein aveva detto all'autore giapponese di ridurre la durata di Princess Mononoke da 135 minuti a 90 minuti, al fine di ottenere più proiezioni giornaliere del film nelle sale e massimizzare gli incassi. Il rifiuto affilato di Miyazaki fece infuriare Weinstein, che se la prese con l'ex dirigente dello Studio Ghibli Steve Alpert: “Mi disse che se non fossi riuscito a convincere Miyazaki a tagliare 'quel cazzo di film', non avremmo 'mai più lavorato in questa cazzo di industria'", dichiarò in un'intervista il produttore.

Tuttavia, Miyazaki deteneva tutti i diritti di Princess Mononoke e poté beatamente ignorare i capricci (e le minacce) di Harvey Weinstein: alla fine il capolavoro animato del 1997 incassò 170 milioni a livello globale, e anni dopo Miyazaki dichiarò con orgoglio di aver "sconfitto" Weinstein nel loro braccio di ferro.

How do you live, noto anche col titolo internazionale di The Boy and the Heron, non ha ancora una data d'uscita per il mercato italiano. Nell'ultimo mese, How do you live è diventato uno dei più grandi successi di sempre al box office giapponese.