Hayao Miyazaki irriconoscibile senza baffi: fan stupiti dalla nuova apparizione pubblica

Dopo la conferma che Hayao Miyazaki è lavoro su un nuovo film che uscirà dopo l'attesissimo Il ragazzo e L'airone, il pluripremiato regista giapponese è tornato a far parlare di sé in queste ore grazie ad una nuova apparizione pubblica a sorpresa.

L'occasione è stata quella del Festival del Cinema di San Sebastian, che si svolge ogni anno a Donostia-San Sebastian, nei Paesi Baschi in Spagna, dove Miyazaki è stato protagonista di un'apparizione speciale attraverso un video messaggio registrato e proiettato in sala al momento dell'accettazione di un premio speciale alla carriera. Ha detto: “Grazie al Festival di San Sebastian per questo prestigioso premio. In questo momento sono ogni giorno in studio a lavorare per creare le opere per la nuova mostra dello Studio Ghibli Park. Spero che il film vi piaccia. Grazie mille."

Tuttavia, la sorpresa per i presenti è stata doppia grazie al nuovo look di Hayao Miyazaki, che si è mostrato senza i suoi iconici baffi: all'inizio, addirittura, i fan hanno fatto fatica a riconoscerlo, dato che il maestro giapponese ha mantenuto lo stesso stile per diversi decenni. Questa volta, però, con grande stupore di tutti, ha deciso di mostrarsi pubblicamente con il volto totalmente rasato...ma sempre con indosso il mitico grembiule bianco da artigiano a lavoro. Potete guardare la foto in calce all'articolo.

