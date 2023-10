Hayao Miyazaki, addio all'addio: Studio Ghibli 'disperata', è in arrivo un nuovo film

Hayao Miyazaki non si ritirerà dal mondo del cinema: la conferma ufficiale, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, è arrivata direttamente dallo Studio Ghibli tramite la figura del produttore Toshio Suzuki.

Durante una conferenza stampa legata all'uscita al cinema de Il ragazzo e l'airone, il produttore ha nuovamente chiarito che Hayao Miyazaki intende realizzare almeno un altro film, nonostante in precedenza avesse dichiarato che Il ragazzo e l'airone sarebbe stato il suo ultimo lavoro per il cinema: “Lui pensa ogni giorno a questo nuovo progetto, non posso più fermarlo, ho rinunciato a dissuaderlo e mi arrendo. Non cerco più di fargli cambiare idea, anche a costo di fargli realizzare un brutto film. Non sa come vivere senza lavorare. Ci siamo sentiti di nuovo oggi prima di questa conferenza, ha iniziato a parlare di questo nuovo progetto e io non so più che fare. Finché lui lavorerà sarà costretto a rinviare la pensione, oggi ha 82 anni e temo che continuerà fino a 90 anni: mi toccherà accompagnarlo lungo questo nuovo viaggio."

Sebbene Il ragazzo e l’airone sia stato presentato come l’opera finale di Hayao Miyazaki, Suzuki chiarisce che, salvo complicazioni di salute, il maestro giapponese realizzerà un altro nuovo ultimo film: al momento riserbo assoluto sul titolo e la trama del progetto, non resta altro che aspettare prossime novità.