Hayao Miyazaki, l'Academy inaugura il suo museo con una mostra sul maestro giapponese

L'Academy Museum of Motion Pictures ha annunciato che la sua mostra temporanea inaugurale sarà una retrospettiva in onore del regista Hayao Miyazaki. La presentazione avverrà nella Marilyn and Jeffrey Katzenberg Gallery del museo e aprirà al pubblico il 30 aprile 2021. La mostra celebrerà i sei decenni di carriera del leggendario animatore.

"Non potremmo essere più entusiasti di lanciare la nostra nuova istituzione con la presentazione più completa del lavoro di Miyazaki fino ad oggi. Onorare la magistrale carriera di questo artista internazionale è un modo appropriato per aprire le nostre porte, a significare la portata globale del Museo dell'Academy" ha dichiarato Bill Kramer, direttore del museo.



La mostra presenterà più di 300 oggetti ed esplorerà ciascuno degli 11 film d'animazione di Miyazaki tra cui Il mio vicino Totoro, Il castello del cielo, Ponyo sulla scogliera e La città incantata.

L'esperienza sarà suddivisa in sette sezioni, ciascuna evocativa di un tema diverso dal lavoro di Miyazaki.

L'evento sarà supervisionato dalla curatrice delle mostre del museo dell'Academy, Jessica Niebel, e dell'assistente curatore J. Raul Guzman, e organizzata in collaborazione con lo Studio Ghibli, che Miyazaki ha fondato nel 1985.

"Hayao Miyazaki ha una capacità singolare di catturare il modo in cui percepiamo la vita, con tutte le sue ambiguità e complessità; è stato un onore collaborare con lo Studio Ghibli nella creazione di un mostra che piacerà ai fan più accaniti di Miyazaki e a coloro che non hanno familiarità con il suo lavoro" ha dichiarato Niebel.



