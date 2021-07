Hawkeye, nella serie Marvel ci sarà anche Kingpin di Vincent D'Onofrio? I fan in delirio

A pochissimi giorni di distanza dalla notizia che Charlie Cox potrebbe effettivamente comparire in Spider-Man: No Way Home, avendo cancellato all'ultimo un impegno in concomitanza delle riprese aggiuntive del cinecomic, spunta online un nuovo e interessante rumor dedicato questa volta ad Hawkeye e al Kingpin di Vincent D'Onofrio.

Tutto è iniziato dal subreddit MarvelStudiosSpoiler, quando uno dei suoi amministratori ha lanciato il rumor legato al villain di Daredevil, Wilson Fisk, che a quanto pare potrebbe avere un ruolo nella nuova serie live-action Marvel Studios con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Qualcuno del subreddit ha addirittura aggiunto che presumibilmente vedremo Kingpin nel quinto episodio dello show, ma al momento per tutto questo non ci sono conferme di alcun tipo, dunque vi invitiamo a prendere tutto cum grano salis.



Il rumor è interessante perché successivamente è stato anche rilanciato da portali come The Direct e The Disinsider, solitamente non avvezzi a riportare notizie di questo tipo. Il personaggio di Wilson Fisk interpretato da D'Onofrio è comunque tra quelli delle vecchie serie Netflix a marchio Marvel che più di altri meriterebbe un re-integro nel MCU, avendo una certa caratura qualitativa ed essendo soprattutto molto amato dal grande pubblico.



Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Vi ricordiamo che Hawkeye debutterà su Disney+ entro la fine del 2021.