Hawkeye porta il Guanto in salvo in una foto inedita di Avengers: Endgame

La battaglia finale di Avengers: Endgame ha messo in scena qualcosa di mai visto prima, anche in un progetto mastodontico come il Marvel Cinematic Universe: non capita tutti i giorni di vedere tutti insieme sul grande schermo tutti gli eroi Marvel sviluppati in un decennio di MCU, compresi quelli meno importanti ma non meno amati.

Prendiamo Hawkeye, ad esempio: il personaggio di Jeremy Renner, pur non avendo mai goduto di uno stand alone come altri suoi colleghi, si è reso protagonista di alcune delle sequenze più toccanti del film (parliamo della scena d'apertura, ad esempio, ma anche ovviamente del combattimento contro Black Widow su Vormir).

Avengers: Endgame ha dunque reso giustizia ad un personaggio in cui Renner ha sicuramente messo l'anima in questi anni, ed è giusto dunque dedicargli un altro po' d'attenzione con questa foto messa inedita postata ora su Instagram. Nell'immagine, tratta proprio dalla battaglia finale contro Thanos e il suo esercito, vediamo Hawkeye correre a perdifiato con in braccio il Guanto dell'Infinito, nel corso di quell'epico e mozzafiato passaggio di mano in mano che ha condotto infine il Guanto sulla mano di Tony Stark.

A proposito di Jeremy Renner, la star di Avengers: Endgame ha pubblicato il suo primo album alcuni giorni fa; in un'altra foto inedita di Avengers: Endgame, invece, vediamo Doctor Strange e Scarlet Witch.