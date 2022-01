Hawkeye: Lucky the Pizza Dog protagonista di un nuovo video dietro le quinte

Disney e Marvel Studios hanno diffuso in streaming un nuovissimo video dietro le quinte di Hawkeye, l'ultimo tassello del Marvel Cinematic Universe arrivato in streaming su Disney+ tra novembre e dicembre 2021. Questo mostra al centro una delle mascotte della serie, ovvero Lucky The Pizza Dog, il cane trovato e adottato da Kate Bishop.

Nel corso dello show, Lucky The Pizza Dog è interpretato dall'adorabile Jolt, e in questa nuova video featurette scopriamo grazie al Supervisore degli Effetti Visivi Greg Steele come questo ha realizzato le sue scene per Hawkeye. Jolt ha "svolto" le sue scene e i suoi stunt dal vero, infatti, e l'unica CGI impiegata sopra di lui è stata applicata sull'occhio sinistro. Potete guardare il video dietro le quinte in calce su questa news.

Recentemente, Vincent D'Onofrio è tornato a parlare delle differenze tra il Kingpin di Hawkeye e Daredevil: "Ho saputo recentemente che alcuni fan parlavano della forza bruta di Kingpin. Perché lancio Kate Bishop per aria e cose del genere. Ma ho visto su Twitter un video in cui io e Charlie Cox combattiamo nella prima stagione della serie di Stephen DeKnight. Ovviamente lui è un regista incredibile, mi ha aiutato un sacco a sviluppare il personaggio di Kingpin. [...] C'è una scena che girammo in un vicolo, a Brooklyn, durante la quale lancio Charlie Cox per aria. Nel senso che lo scaglio a 5 metri di distanza in un bidone dell'immondizia. Lo faccio più volte durante quel combattimento. Non c'è nessuna differenza, continuerò a dire che Fisk è lo stesso che abbiamo visto in Daredevil. È lo stesso, ma la gente si confonde su queste cose, lo comprendo", sono state le sue parole.

Combattimenti a parte, comunque, ecco quanto è ingrassato Vincent D'Onofrio per tornare a vestire i panni di Wilson Fisk in Hawkeye.