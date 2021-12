Hawkeye: Kate Bishop avvistata sul set di questo nuovo film Marvel in produzione?

Mentre sul web si parla già di un esplosivo episodio 5 di Hawkeye, stando alle informazioni trapelate Hailee Steinfeld è stata avvistata sul set di un nuovo film Marvel attualmente in produzione.

Stiamo parlando di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, sul set del quale nelle scorse ore sarebbe stata avvistata l'attrice di Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco che ha debutto nella serie tv di Disney+ con protagonista Jeremy Renner. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della Marvel su queste indiscrezioni, e ovviamente è improbabile che arriveranno mai, ma i fan dei fumetti sanno già che un'apparizione di Kate nel film con Paul Rudd avrebbe sicuramente senso.

Dopotutto, nei fumetti Marvel Kate è la migliore amica di Cassie Lang, ovvero la figlia di Ant-Man che nel prossimo film MCU sarà interpretata dalla giovane attrice emergente Kathryn Newton. Che Haile Steinfeld sia stata convocata per girare una sequenza post-credit nel quale l'incontro tra Kate e Cassie ponga le basi per la formazione futura degli attesissimi Young Avengers? Staremo a vedere.

Nel frattempo, nelle scorse ore si è parlato di un possibile coinvolgimento di MODOK nel nuovo film MCU diretto da Peyton Reed, mentre i fan stanno impazzendo per la prima foto di Kang il Conquistatore in Antman 3. Quali sono le vostre aspettative per il threequel? Ditecelo nei commenti.