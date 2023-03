Hawkeye, Florence Pugh e la scena con Mac and Cheese: "Erano deliziosi"

Durante la sua intervista per Hot Ones, programma conosciutissimo in cui vengono invitate le celebrità più conosciute, Florence Pugh ha discusso della famosa scena in Hawkeye in cui mangia abbondantemente una padella colma di mac and cheese.

Tra l'altro l'aspetto divertente è che quel momento è proprio l'introduzione al suo personaggio (Yelena Belova) nel film.

"L'aspetto estremo e privo di ogni valore nutritivo era voluto. Era comunque delizioso, c'era infatti questa compagnia vegana che metteva del colorante alimentare grigio, nero, verde nel cibo, ma era così buono! Ne avanzava talmente tanto che la sera me ne riportavo un po' a casa e lo conservavo in contenitori trasparenti. Quando qualcuno veniva a trovarmi pensavano 'Cosa ci fai con tutto quel cibo grigio?' e io 'No, no, no, no, provalo, è delizioso!'", ha rivelato l'attrice.

Recentemente la Pugh è protagonista di A Good Person insieme a Morgan Freeman, un film di genere drammatico che segue la storia di Allison (Pugh), vittima, insieme al ragazzo e sua cognata, di un incidente stradale. Pare inoltre che la Pugh e Andrew Garfield siano in trattativa per We Live in Time, un film di StudioCanal la cui trama è ancora segreta.

Cosa ne pensate della scena in cui Florence Pugh mangia tutto quel mac and cheese in Hawkeye? Pensate che sia un'introduzione simpatica per il personaggio di Yelena Belova? Fatecelo sapere nei commenti!