Hawkeye, DCU Studios si stringe per dar forza a Jeremy Renner dopo il tragico incidente

A poche ore dalla notizia del ricovero in ospedale di Jeremy Renner, arriva il supporto di James Gunn, Robert Patrik e Tara Strong, senza contare l'affetto infinito che i fan stanno mandando all'attore di Hawkeye.

"Il mio cuore è con @JeremyRenner", scrive uno dei nuovi CEO del DCU Studios: James Gunn. Jeremy Renner è purtroppo ricoverato in ospedale dopo un tragico incidente dovuto anche alle terribili condizioni meteo in cui l'America riversa. Renner è attualmente, secondo Deadline, ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma stabili.

Messaggi d'affetto e di vicinanza arrivano anche da Robert Patrick e Tara Strong (potete leggere le loro parole affettuose nei post twitter in calce). Gli ultimi aggiornamenti di TMZ sulla salute di Renner avvisano il mondo che l'attore avrebbe perso molto sangue, e danno più informazioni sull'incidente: uno spazzaneve lo avrebbe colpito alla gamba mentre l'attore si stava occupando della neve fuori casa sua.

In attesa di ulteriori informazioni sul suo stato di salute, vi avvertiamo che presto arriverà RennerVations, una serie ( o meglio, un reality show) che si concentrerà sul rapporto dell'attore con la beneficienza e sulla sua passione per le costruzioni. RennerVations sarà disponibile in streaming su Disney+ quest'anno (la data è ancora de definire) e sarà divisa in quattro parti.