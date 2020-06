Hawkeye, Clint Burton potrebbe affrontare una vera tragedia nella serie Disney+

Mentre attendiamo fiduciosi un primo trailer per The Falcon and the Winter Solider e WandaVision, le prime due serie live-action Disney+ prodotte e sviluppate dai Marvel Studios di Kevin Feige, torniamo oggi a parlare di quella che sarà il quarto show a tema Marvel in uscita sulla piattaforma, l'Hawkeye con Jeremy Renner.

C'è da dire che il personaggio di Occhio di Falco ha sempre attraversato pessimi momenti lungo la sua storyline nel MCU: prima vittima del controllo di Loki in Avengers, poi fuggitivo unitosi a Captain America in Civil War e infine distrutto dalla perdita della sua famiglia in Avengers: Endgame, tanto da arrivare a rinunciare alla sua identità supereroistica e abbracciare cappuccio e katana come un Ronin.



Se pensavate però di vedere qualcosa di meno duro per lui in Hawkeye beh, vi sbagliavate di grosso, perché nel corso del podcast di Murphy's Law è stata riportata una notizia-voce di corridoio che suggerirebbe la perdita dell'udito per il povero Clint Barton. Hanno spiegato nell'episodio: "Quello che abbiamo avuto modo di sentire è che inizialmente avrebbero seguito quest'idea in cui Clint diventa sordo. Era proprio il piano per la serie di Hawkeye e dovrebbe ancora seguire questa strada, ma vedremo cosa succederà da qui al 2022".



La scelta sarebbe in linea con i fumetti, a dire il vero, anche se la perdita dell'udito di Occhio di Falco non viene citata così spesso nel materiale di base ma è una delle ragioni che gli permettono una tale precisione in fase di tiro con l'arco. Questa scelta potrebbe anche porre le basi per convincere Clint a mollare definitivamente l'identità supereroistica di Occhio di Falco e passare tutto a Kate Bishop, personaggio che nella serie potrebbe essere interpretato da Hailee Steinfeld.



